Sujeto Asesinó a Mujer y Ocultó su Cuerpo en Paraje de Tlatlauquitepec, Puebla

Este miércoles 19 de agosto de 2026 se dio a conocer la sentencia de 40 años de prisión contra Eduardo ‘N’ por el delito de feminicidio en el municipio poblano de Tlatlauquitepec.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado agredió físicamente a su víctima hasta quitarle la vida, para después trasladar y ocultar su cuerpo en un paraje del Pueblo Mágico.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró que causara ejecutoria la sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Eduardo ‘N’, penalmente responsable del delito de feminicidio.

Conforme a los hechos acreditados por la autoridad ministerial, en agosto de 2022, el sentenciado agredió físicamente a la víctima hasta privarla de la vida por razones de género, para posteriormente trasladar y ocultar el cuerpo en un paraje de la región de Tlatlauquitepec.

Derivado de las indagatorias desahogadas por el agente del Ministerio Público, se aportaron pruebas periciales, análisis técnicos y testimoniales que permitieron esclarecer el hecho y demostrar plenamente la culpabilidad de Eduardo ‘N’ durante el juicio oral.

Tras la revisión del caso en segunda instancia, el Tribunal de Alzada confirmó la responsabilidad penal del sentenciado e impuso la pena de 40 años de prisión, así como una sanción económica equivalente a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), quedando la resolución firme para su cumplimiento.

Con información de N+

GMAZ