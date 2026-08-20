Seguridad

Sujeto Asesinó a Mujer y Ocultó su Cuerpo en Paraje de Tlatlauquitepec, Puebla

Eduardo &#x27;N&#x27; agredió físicamente a su víctima hasta privarla de la vida, para después trasladarla al Pueblo Mágico de la Sierra Nororiental.

Sentenciado Eduardo N por Feminicidio Mujer en Paraje Tlatlauquitepec PueblaSentencian a Sujeto por Feminicidio en Paraje de Tlatlauquitepec, Puebla. Foto: N+

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Condenan a 40 años de prisión a Eduardo 'N' por feminicidio en Tlatlauquitepec, Puebla. La Fiscalía logró demostrar su culpabilidad tras ocultar el cuerpo de la víctima en un paraje. Conoce más sobre el caso.

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