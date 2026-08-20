Seguridad

Liberan a Exdirector del DIF Jalisco Acusado de Violación; Suspenden a Juez

La fiscalía de la entidad inició una carpeta de investigación contra el juzgador y el gobierno estatal afirmó que el acusado volverá pronto tras las rejas

Lucio
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+