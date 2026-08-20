Liberan a Exdirector del DIF Jalisco Acusado de Violación; Suspenden a Juez

Lucio "N", exdirector del DIF de Jalisco acusado por presuntamente violar a una compañera de trabajo, fue liberado de prisión este miércoles 19 de agosto, pese a ser vinculado a proceso, por lo que el juez implicado en el caso fue suspendido.

Salvador Zamora, secretario del Gobierno de Jalisco, dijo que Luis Ignacio "N" otorgó la liberación de forma "irregular", sin abundar mayores detalles sobre el criterio.

Asimismo, recordó que el delito amerita prisión preventiva de oficio, por lo que el juzgador enfrentará un proceso de sanciones y una investigación ministerial.

"Esta tarde un juez penal de control otorgó de forma irregular auto de libertad para Lucio N., preso por el delito de violación. Este delito según la ley amerita prisión preventiva de manera oficiosa y aun así fue liberado por este juez", indicó en su cuenta oficial de X.

"Hace unos minutos el juzgador Luis Ignacio N. fue suspendido de sus funciones por el Consejo de la Judicatura y enfrentará un proceso sancionador", añadió.

Además, la Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación contra el juez, afirmó Zamora. El secretario aseguró que ya trabajan para que el presunto violador sea recapturado.

"No vamos a permitir que actos de este tipo de quienes deben impartir justicia queden impunes. Sobre Lucio N., cuenten con que regresará lo más pronto posible tras las rejas", finalizó.

El fin de semana se informó que Lucio "N" fue detenido y vinculado a proceso tras ser señalado por el delito de violación, por hechos ocurridos en marzo de 2024.

La Fiscalía de Jalisco señaló que, cuando se desempeñaba como director del DIF, el entonces funcionario aprovechó su cargo para tocar indebidamente y abusar de una compañera de trabajo.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por autoridades, personal del DIF Estatal fue sido citado en Tapalpa para un curso laboral, el cual se desarrollaría en un auditorio, aunque finalmente la sede fue modificada.

Tras los cambios, Lucio "N" presuntamente llevó hasta el lugar vacío a su víctima para agredirla, aunque la mujer logró empujar al entonces director y salir del sitio.

Después de haber recibido la denuncia formal, la Fiscalía de Jalisco detuvo al exdirector del DIF y, tras imputarlo por el delito, un juez decidió en la resolución su vinculación a proceso.

Se decretó que pasara seis meses en prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, solo estuvo encarcelado unos días.

ASJ