Seguridad

Dejan 5 Muertos Enfrentamientos en Jerez, Zacatecas; Reportan Detenciones

Las agresiones entre bandos delictivos ocurrieron en distintas calles de la cabecera municipal de la demarcación catalogada como pueblo mágico

ZacatecasFoto: SSP-Zacatecas.
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