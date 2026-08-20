Dejan 5 Muertos Enfrentamientos en Jerez, Zacatecas; Reportan Detenciones

Al menos cinco personas murieron luego de dos enfrentamientos en Jerez, Zacatecas, la tarde de este miércoles 19 de agosto, confirmaron autoridades estatales, quienes también reportaron detenciones en Juchipila.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de gobierno de la entidad, precisó que primero se registro un intercambio de fuego entre dos bandos de grupos delictivos, donde murió un hombre.

Los reportes locales señalan que los enfrentamientos ocurrieron en distintas calles de Jerez, catalogado como pueblo mágico. Algunas detonaciones fueron en la avenida Francisco García Salinas, el Jardín Juárez, así como los alrededores del panteón.

Posteriormente, la Guardia Nacional acudió al sitio y dio alcance a una camioneta donde viajaban cuatro civiles armados, quienes pretendían darse a la fuga y atacaron a las fuerzas federales. Al repeler el ataque, fueron abatidos los agresores.

"Estas cuatro personas se encontraban armadas y agredieron a la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional, quienes tuvieron que contestar la agresión, se vieron en la necesidad de contestar la agresión y abatieron a los cuatro civiles armados", indicó el secretario en un video compartido en Facebook.

El abatimiento ocurrió sobre la carretera estatal 23. Los agresores viajaban en una camioneta. Un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevoló la zona.

Como parte del operativo de reacción, las fuerzas federales y estatales se desplegaron hasta Juchipila, donde se logró la detención de "un número importante de personas", indicó Reyes Mugüerza, sin precisar la cantidad de asegurados.

"En el caso de Jerez, la situación se encuentra o se reporta en estos momentos como controlada", afirmó.

"Pedimos a la población que mantenga la calma y sobre todo que permita el trabajo y el desplazamiento de las unidades de las instituciones de seguridad", urgió el secretario de gobierno.

El ayuntamiento de Jerez igual pidió a la ciudadanía que colaborara. No se informó de inmediato qué grupos estuvieron implicados.

ASJ