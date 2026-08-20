Desaparecidos

Pablo Lemus: Desaparición de Empresarios No Está Ligada a su Profesión

El gobernador de Jalisco informó sobre el caso de Ricardo Cabezas Talavera y Octavio Haro.

Empresarios desaparecidos en JaliscoBuscan a empresarios desaparecidos en Jalisco. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Desaparición de Ricardo Cabezas y Octavio Haro no está ligada a su profesión, afirma el gobernador de Jalisco.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Pablo Lemus: Desaparición de Empresarios No Está Ligada a su Profesión