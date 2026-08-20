Pablo Lemus: Desaparición de Empresarios No Está Ligada a su Profesión

Sin relación con su ocupación profesional, la desaparición de Ricardo Cabezas Talavera y Octavio Haro, ambos empresarios inmobiliarios.

Así lo confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien informó que trabajan en los dos casos para su localización y dijo que se está informando sobre el avance a las familias.

Primero fue Ricardo Cabezas Talavera, quien se vio por última vez el 31 de julio en la colonia El Batán y, posteriormente, el 11 de agosto, Octavio Haro, también en Zapopan.

El gobernador de Jalisco aseguró: "Ellos saben perfectamente a qué se deben los motivos por los cuales sucedieron estas actividades que no tienen nada que ver con su desarrollo profesional e inmobiliario. Son estos dos casos; estamos trabajando".

Tras las desapariciones de Ricardo Cabezas Talavera y Octavio Haro, amigos y familiares de ambos se manifestaron vestidos de blanco y portando veladoras.

Los manifestantes se apostaron afuera de Casa Jalisco para exigir atención a los casos de ambos, quienes se desempeñan en el ramo inmobiliario.