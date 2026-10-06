Dos Desapariciones de Adolescentes en Jalisco Apuntan a Reclutamiento en Zacatecas

Al menos dos adolescentes desaparecidos en Jalisco cuentan con fichas de búsqueda vigentes y registros de señal de sus teléfonos celulares que apuntan a que podrían encontrarse en Zacatecas, como parte de una ruta de reclutamiento hacia esquemas de adiestramiento criminal en poblados rurales de esa entidad.

Uno de los casos corresponde a Giovanni Natanael Flores Vázquez, quien desapareció el 17 de julio de 2026 en el fraccionamiento Las Lilas II, en el municipio de El Salto, Jalisco. La investigación apunta a que su teléfono ha tenido actividad en el municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, por lo que la carpeta de investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

El caso más reciente es el de Kemberly Uriel Hernández Nuño, quien fue visto por última vez el 21 de septiembre de 2026 en el Camino Antiguo a Tesistán, en Zapopan, Jalisco, y de quien se sospecha que posiblemente sea víctima de reclutamiento. Su teléfono móvil emitió señal en el último registro obtenido, correspondiente al municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas.

También existe registro de otros adolescentes desaparecidos que fueron llevados a Zacatecas, como Jeremy Alejandro y Dominic Gabriel, de quienes hubo georreferencias que indicaban que estuvieron en poblaciones zacatecanas y posteriormente fueron localizados con vida en Sinaloa.

Otro caso es el de Facundo Vidal, cuyas primeras indagatorias apuntaban a que había estado en Zacatecas y finalmente fue localizado con vida en Nayarit.