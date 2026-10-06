Desaparecidos

Dos Desapariciones de Adolescentes en Jalisco Apuntan a Reclutamiento en Zacatecas

Los menores podrían ser trasladados a poblados rurales de la entidad vecina para recibir adiestramiento criminal

Los adolescentes podrían ser trasladados a poblados ruralesLa búsqueda de los adolescentes continúa. Foto: N+

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Dos adolescentes desaparecidos en Jalisco podrían estar en Zacatecas para adiestramiento criminal. Sus teléfonos emitieron señales en municipios zacatecanos

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