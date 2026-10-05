Ciudadanos se Manifiestan por la Mala Calidad del Agua en Guadalajara; Suspenden la Línea 1

La circulación de la Línea 1 del Tren Ligero fue suspendida hasta nuevo aviso por la presencia de manifestantes en la zona de vías, de acuerdo con el Siteur.

Los ciudadanos se encuentran en El Sauz, protestando por la mala calidad del agua en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara, donde a través de redes sociales han expuesto que el suministro llega de color negro, amarillento, con mal olor e incluso, con sólidos.

Elementos de la Policía Vial ya se encuentran en el punto atendiendo la situación y, de momento, se implementa un servicio provisional entre las estaciones Juárez y Auditorio, con el fin de mantener la movilidad de los usuarios.

Cabe mencionar que la situación del agua, según el Siapa, es el suministro procedente de la presa Las Pintas a través del sistema antiguo.

Sin embargo, ya se realizan labores para fortalecer la Planta Potabilizadora número uno de Miravalle para garantizar agua de calidad. A la par, trabaja en la limpieza de las líneas de distribución para mitigar el impacto que pueda tener el problema en las viviendas.