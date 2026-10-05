Sociedad

Ciudadanos se Manifiestan por la Mala Calidad del Agua en Guadalajara; Suspenden la Línea 1

Los afectados afirman que el suministro llega a sus hogares con mal olor e incluso, en ocasiones, presenta sólidos

manifestación por aguaCiudadanos exigen agua limpia. Foto: Francisco Torres

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Manifestantes en Guadalajara exigen agua limpia tras recibir suministro con mal olor y sólidos. Línea 1 del Tren Ligero detenida.

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