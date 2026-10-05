Agua Sucia en Guadalajara: Reportan Líquido Negro, Amarillento y Con Mal Olor

A través de redes sociales han circulado videos y fotografías donde se muestra la mala calidad del agua que reciben habitantes de diferentes colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellas, Santa Cecilia, Medrano, Eucaliptos Vallarta, Jardines Universidad y Lomas del Paraíso.

Algunos hogares han recibido el agua negra y, en otros, amarillenta. Incluso con sólidos y mal olor. En las publicaciones, los ciudadanos han señalado que los filtros han sido insuficientes y que, a pesar de estos, el agua potable es totalmente inservible.

Ante esta situación, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), informó que se trata de agua procedente de la presa Las Pintas a través del sistema antiguo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Agua Negra y Con Mal Olor Llega a Colonias de Guadalajara; Siapa Responde

Sin embargo, ya se realizan labores para fortalecer la Planta Potabilizadora número uno de Miravalle para garantizar agua de calidad. A la par, trabaja en la limpieza de las líneas de distribución para mitigar el impacto que pueda tener el problema en las viviendas.

Es por esto que, se podrían presentar bajas presiones en las redes de distribución en los próximos días, debido a los trabajos para mejorar la calidad del líquido. Además, exhortaron a la población a reportar Hizo un llamado a la población a reportar la mala calidad en el suministro a través del SIAPATEL 073 o en las redes sociales del organismo.