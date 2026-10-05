Sociedad

Agua Sucia en Guadalajara: Reportan Líquido Negro, Amarillento y Con Mal Olor

Vecinos de diferentes colonias han expuesto el problema, manifestando que el suministro está en pésimas condiciones

agua sucia en GuadalajaraEn algunos hogares, el agua sale de color obscuro. Foto: N+

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Vecinos de Guadalajara reciben agua en pésimas condiciones: negra, amarillenta y con mal olor. Siapa trabaja en soluciones.

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