Accidentes

Muere Excursionista en Zacatecas al Caer a Barranca de 30 Metros de Profundidad

El cuerpo de la víctima fue extraído por elementos de Protección Civil; en la zona también hubo senderistas varados

Rescate de Protección Civil ZacatecasExtraen cuerpo de excursionista fallecido en barranca. Foto: PC Estatal Zacatecas

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Hombre muere al caer en una barranca de 30 metros en Monte Escobedo, Zacatecas. Protección Civil realizó un rescate vertical para recuperar el cuerpo.

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