Muere Excursionista en Zacatecas al Caer a Barranca de 30 Metros de Profundidad

Un excursionista de aproximadamente 60 años murió tras caer accidentalmente a una barranca de alrededor de 30 metros de profundidad en Monte Escobedo, Zacatecas. El hombre formaba parte de un grupo de senderistas que se encontraba en la zona cercana a la comunidad de Estancia de García.

Tras el accidente, ocurrido la tarde del sábado 3 de octubre, cerca de 40 excursionistas quedaron varados debido a las condiciones del terreno y las dificultades para salir. Ante esta situación, habitantes de la comunidad acudieron en su apoyo y habilitaron un refugio temporal en una escuela de la localidad, donde pudieron resguardarse y descansar durante la noche.

Debido a lo complicado del acceso hasta el punto donde se encontraba la víctima, elementos de Protección Civil Estatal desplegaron un operativo especializado para realizar la recuperación del cuerpo.

Las autoridades llevaron a cabo un rescate vertical mediante sistemas de cuerdas, con los que lograron descender hasta la barranca y posteriormente extraer el cuerpo del excursionista.