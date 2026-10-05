Alerta en EUA por Brote de Dengue en Florida: Reportan Una Muerte

Florida enfrenta un incremento de casos de dengue que ya suma 252 contagios adquiridos localmente y una muerte, de acuerdo con los registros del Departamento de Salud estatal. La cifra representa el mayor brote registrado en el estado en más de una década.

El condado de Hillsborough concentra la mayor parte de los casos, con 223 contagios. Ante el aumento de infecciones, también se han emitido declaratorias de emergencia en Pinellas y Pasco.

La primera muerte relacionada con el dengue en Florida durante este año ocurrió en Tampa, donde una mujer de 80 años falleció después de haber sido picada por un mosquito transmisor del virus.

Además de los casos locales, las autoridades contabilizan 245 infecciones importadas, correspondientes a personas que contrajeron dengue fuera de Florida y posteriormente fueron identificadas en el estado.

El número de contagios locales se acerca al registrado por Hawái entre 2015 y 2016, cuando se contabilizaron 264 casos durante un periodo de seis meses. El comportamiento actual también ha llamado la atención debido a que los brotes de dengue suelen ser menos frecuentes en los estados continentales de Estados Unidos.

FBPT