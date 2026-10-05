Internacional

Alerta en EUA por Brote de Dengue en Florida: Reportan Una Muerte

Las autoridades estatales mantienen vigilancia ante el aumento de la enfermedad transmitida por mosquitos

Un trabajador analiza al microscopio un mosquitoUn trabajador analiza al microscopio un mosquito Aedes aegypti portador de Wolbachia, bacteria que ayuda a bloquear la transmisión del dengue. Foto: Reuters

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