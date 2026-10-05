Seguridad

Detienen a Dos Delincuentes y Localizan Bodega de Autos Robados en Tlajomulco

La Policía de Jalisco aseguró cinco vehículos, 11 bolsas de droga y dispositivos para remarcaje de números de serie en una finca de la colonia La Calera

Dos hombres fueron detenidos y una bodega fue asegurada.Dos hombres fueron detenidos y una bodega fue asegurada. Foto: Policía de Jalisco

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Los detenidos, de 25 y 32 años, son investigados por su posible relación con una banda dedicada al robo de vehículos en Guadalajara y Tlaquepaque

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