Detienen a Dos Delincuentes y Localizan Bodega de Autos Robados en Tlajomulco

Dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos fueron detenidos por elementos de la Policía de Jalisco durante un operativo en la colonia La Calera, en Tlajomulco de Zúñiga, donde también fue localizada una finca que aparentemente era utilizada como almacén de automóviles robados.

El despliegue fue diseñado por la Comisaría de Inteligencia a partir del análisis de la incidencia de robo de vehículos y posibles rutas de escape. En el operativo participaron elementos del Grupo de Operaciones Tácticas y la unidad de Drones.

Durante la vigilancia, en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Eduardo Espinoza, los oficiales observaron a dos hombres que presuntamente manipulaban envoltorios con droga. Ambos intentaron escapar al notar la presencia policial, pero fueron detenidos. Al revisarlos, les encontraron 11 bolsas con aparente crystal.

Los detenidos fueron identificados como Santiago “N”, de 25 años, y Eduardo “N”, de 32, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado.

Al ampliar la inspección con apoyo de drones, los policías detectaron cinco vehículos estacionados en el domicilio. Uno de ellos portaba placas que correspondían a una unidad con reporte de robo, por lo que el Ministerio Público ordenó resguardar la finca para realizar un cateo.

Durante la revisión fueron asegurados cinco automóviles. Entre ellos había una camioneta pick up con placas correspondientes a un Mazda CX-3 robado con violencia a finales de septiembre, así como un Dodge Journey robado en Tlaquepaque el 24 de septiembre y un Kia Sonet sustraído en Guadalajara el día 22.

También se localizaron dispositivos tipo scanner y etiquetas que presuntamente eran utilizados para remarcaje de números de serie.

De acuerdo con reportes preliminares, los detenidos podrían formar parte de una banda dedicada al robo de vehículos que opera en Guadalajara y Tlaquepaque, y que aparentemente utilizaba el inmueble como punto de resguardo temporal de las unidades.