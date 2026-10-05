Peso Mexicano Vuelve a Apreciarse, Pero se Mantiene Arriba de los 18 por Dólar

El peso mexicano avanzó este lunes por segunda jornada consecutiva, mientras los mercados concentran su atención en las minutas de las reuniones más recientes de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y del Banco de México (Banxico), que podrían ofrecer nuevas señales sobre la brecha monetaria entre ambos países.

La expectativa de un menor diferencial de tasas entre Estados Unidos y México ha presionado recientemente a la moneda, ante el temor de que disminuya el atractivo de las operaciones de carry trade, que buscan aprovechar los mayores rendimientos de los activos locales y durante años han apuntalado al peso.

La divisa mexicana operaba en 18.08 por dólar en la recta final de los negocios, con una apreciación de un 0.33% en su segunda sesión de ganancias. El jueves, llegó a debilitarse hasta 18.43 unidades, un nivel no visto desde noviembre de 2025.

El repunte de la moneda ocurrió en medio de un fortalecimiento global del dólar, a medida que el euro se hundió, y una caída de los precios del petróleo, tras un incremento de las exportaciones de crudo desde Oriente Medio.

Las actas de la Fed, previstas para el miércoles, llegarán después de que datos laborales de Estados Unidos divulgados el viernes redujeron las expectativas de otro aumento de tasas en octubre, tras el ajuste aplicado en septiembre.

En México, los operadores esperan para el jueves las minutas del banco central y datos de inflación de septiembre.

Mientras tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también cerró con ganancias por segunda jornada. El índice líder S&P/BMV IPC subió 0.69%, a 64 mil 975.08 puntos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años ascendió tres puntos básicos, a un 9.54%. El de la tasa a 20 años retrocedió uno, a un 9.97%.

AMP