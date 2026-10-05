Economía

Peso Mexicano Vuelve a Apreciarse, Pero se Mantiene Arriba de los 18 por Dólar

La expectativa de un menor diferencial de tasas entre Estados Unidos y México ha presionado recientemente a la moneda

Cotización del peso dólarEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+