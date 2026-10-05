El Precio del Dólar Sigue Subiendo: Tipo de Cambio Rebasa 18 Pesos por Billete Verde

La moneda mexicana continúa depreciándose frente al dólar estadounidense y este lunes sigue por encima de los 18 pesos.

El pasado viernes, el billete cerró en 18.16 pesos, una tendencia que se mantuvo durante el fin de semana en el mercado internacional. En los primeros minutos de esta madrugada, el dólar cotizó en 18.19 pesos.

Se trata de un repunte que marca la pérdida del peso en las últimas dos semanas, luego de que ganara terreno y se mantuviera debajo del piso de las 17 unidades. Tan solo el jueves, el peso mexicano se hundió a niveles no vistos desde el año pasado.

La cotización varía a lo largo del día, pues los mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania.

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación , determinado por Banxico los días hábiles , es de 18.1903 pesos por dólar para este lunes.

El Banco de México establece el tipo de cambio de referencia a partir de información obtenida del mercado cambiario mayorista. Para calcularlo, la institución considera las cotizaciones registradas en plataformas de operaciones cambiarias y otros medios electrónicos representativos del mercado, correspondientes a transacciones que se liquidan dos días hábiles bancarios después.

En tanto, el tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 5 de octubre en 18.3688 pesos por cada divisa verde .

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Quienes envían dinero desde Estados Unidos a México pueden encontrar distintas cotizaciones del dólar dependiendo de la plataforma utilizada para realizar la transferencia.

Este día, Western Unión maneja una cotización de 17.85 pesos mexicanos por dólar, mientras que MoneyGram establece el valor en 18.77 pesos por cada dólar enviado. Por su parte, mediante Wise, el destinatario en México recibe 17.99 pesos mexicanos por dólar.

Las diferencias entre las plataformas responden a las condiciones y tipos de cambio aplicados por cada empresa para las transferencias internacionales.

El comportamiento del peso mexicano frente al dólar también tiene efectos para quienes dependen de ingresos en la moneda estadounidense. Un tipo de cambio favorable para el peso puede representar un menor monto en moneda nacional para personas que reciben remesas o perciben ingresos en dólares y viven en México.

ASJ/ FBPT