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El Precio del Dólar Sigue Subiendo: Tipo de Cambio Rebasa 18 Pesos por Billete Verde

Los mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial y el tipo de cambio varía a lo largo de la jornada

DólarLa cotización cambia a lo largo de la jornada. Foto: Reuters.

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