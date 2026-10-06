Accidentes

Muere Joven de 21 Años tras Derrapar en Motocicleta en Matamoros, Tamaulipas

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa María de este municipio, hasta donde acudieron las autoridades correspondientes para tomar conocimiento de lo ocurrido

Muere Joven de 21 Años tras Derrapar en Motocicleta en Matamoros, TamaulipasMuere Joven de 21 Años tras Derrapar en Motocicleta en Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

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Un joven muere en Matamoros tras un accidente en motocicleta. Ocurrió en la colonia Santa María. Las autoridades ya están en el caso.

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