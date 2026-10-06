Muere Joven de 21 Años tras Derrapar en Motocicleta en Matamoros, Tamaulipas

Un joven de 21 años perdió la vida luego de derrapar cuando circulaba a bordo de una motocicleta en la colonia Santa María, en Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, se recibió el aviso sobre un motociclista que había derrapado en el sector, por lo que paramédicos voluntarios acudieron al sitio para brindarle atención.

Sin embargo, al llegar y realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Ante los hechos, se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que tomara conocimiento e iniciara las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, elementos del Servicio Médico Forense arribaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.