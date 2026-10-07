Accidentes

Muere Paramédica tras Choque de Ambulancia en Av. Constitución en Monterrey, NL

Durante este percance era trasladada una persona herida a un hospital cercano

Choque ambulanciaUno de los lesionados murió en el hospital. Foto: N+

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