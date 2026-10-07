Muere Paramédica tras Choque de Ambulancia en Av. Constitución en Monterrey, NL

Una paramédica murió luego de que la ambulancia en la que viajaba chocara contra una columna de la línea 4 del metro sobre la avenida Constitución, a la altura de la Clínica 2, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Hasta este punto llegaron elementos de rescate, quienes utilizaron diversas herramientas para liberar a las personas que quedaron atrapadas tras el impacto. Dentro de esta unidad viajaban tres personas, entre ellas un paciente que era trasladado a una clínica médica.

Las tres personas fueron trasladadas a un hospital cercano, lugar donde se confirmó la muerte de uno de los lesionados. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la paramédica fallecida.

Rescatistas informaron que la ambulancia pertenecería a la corporación de auxilio de San Nicolás de los Garza. Se espera que sea en las próximas horas cuando las autoridades de este municipio den un comunicado al respecto de este accidente que dejó a uno de sus elementos sin vida.

Debido a las labores en el punto del accidente, autoridades cerraron uno de los carriles de la avenida Constitución, lo que generó tráfico lento. Se espera que sea durante las próximas horas que a este lugar llegue una grúa para retirar la ambulancia siniestrada.