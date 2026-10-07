Hombre Muere en la Vía Pública en García, Nuevo León

Un hombre murió luego de desvanecerse sobre la avenida Lincoln, en su cruce con Cumbres del Sol, en el municipio de García, Nuevo León. El hecho ocurrió cuando la persona se encontraba caminando por la zona y comenzó a sentirse mal antes de caer sobre el césped.

El hombre, de entre 55 a 60 años de edad, habría señalado que se sentía mal mientras caminaba por la avenida. Poco después, se desvaneció y quedó sobre el césped, por lo que personas que se encontraban en el sector solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio para que recibiera atención.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de García y paramédicos, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento no se ha revelado la causa exacta de su muerte, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar qué ocurrió antes de que el hombre se desvaneciera.

Hasta el momento el hombre no ha sido identificado, pero autoridades señalaron que vestía un pantalón de mezclilla y una playera negra. Elementos de investigación ya se encuentran en búsqueda de los familiares de la persona fallecida para tratar de identificar si padecía de alguna enfermedad.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes, por lo que un carril de la avenida Lincol permaneció cerrado durante un par de horas mientras se llevaban a cabo las labores necesarias.