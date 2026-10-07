Seguridad

Hombre Muere en la Vía Pública en García, Nuevo León

El sujeto señaló que se sentía mal cuando caminaba sobre la banqueta de la avenida Lincoln

Policía de GarcíaAutoridades investigan la muerte del hombre. Foto: N+

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