Roban Equipo de Medición y Causan Daños a Negocio en Monterrey, Nuevo León

Un presunto grupo de ladrones ingresó a un negocio dedicado al ramo metalúrgico para sustraer diversos objetos. Los hechos ocurrieron sobre el cruce de las calles Héroes del 47 y Jorge Cantú en la colonia Terminal, en Monterrey, Nuevo León.

Los presuntos responsables habrían llegado al establecimiento durante las primeras horas del día y lograron entrar después de romper una cerradura. Una vez dentro, los ladrones se llevaron varios equipos de medición que eran utilizados en el negocio.

Fueron los mismos empleados de este negocio quienes se percataron del robo, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de las autoridades de seguridad. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Agentes de investigación ya revisan las cámaras de seguridad de este lugar para tratar de identificar a los presuntos responsables. En el lugar de los hechos se desplegó un equipo de seguridad para tratar de localizar a los presuntos ladrones y recuperar los objetos sustraídos.

Hasta el momento no se ha revelado el valor de los equipos de medición que fueron robados, por lo que se espera que se brinde más información durante los próximos días. Las autoridades pidieron a los dueños de este lugar presentar una denuncia formal para darle seguimiento a este hecho.

Vecinos y locatarios de este negocio pidieron a las autoridades que se realicen más patrullajes en el área, ya que temen que este tipo de delitos incremente en la zona. Se espera que las cámaras del C4 de Monterrey ayuden a rastrear a los responsables.