Seguridad

Roban Equipo de Medición y Causan Daños a Negocio en Monterrey, Nuevo León

Fue en el cruce de las calles Héroes del 47 y Jorge Cantú donde se reportó el hurto a un establecimiento

Robo a negocioAutoridades ya ivnestigan como sucedió el robo. Foto: N+

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