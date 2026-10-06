Homicidios

Catean Casa por Multihomicidio y Aseguran Vehículos en Montemorelos, Nuevo León

Continúa la investigación por el asesinato de cinco integrantes de una familia, entre ellos tres menores

Aseguran auto tras cateo en casa por multihomicidio en MontemorelosFueron asegurados dos vehículos, dosis de marihuana y cartuchos de arma de fuego. Foto: FGJNL

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