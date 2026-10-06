Catean Casa por Multihomicidio y Aseguran Vehículos en Montemorelos, Nuevo León

Sigue la investigación en torno al multihomicidio en Montemorelos, Nuevo León, que conmocionó a la ciudadanía. Elementos de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres catearon una casa en la colonia Fresnos.

La diligencia se llevó a cabo durante la noche del lunes con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La vivienda registrada estaría vinculada presuntamente al caso y sería propiedad del padre del menor que fue testigo de los homicidios ocurridos el pasado 30 de septiembre, en el que murieron cinco personas, tres de ellas menores de edad.

De acuerdo con los datos que maneja la carpeta de investigación, el adolescente que permanece como testigo protegido ayudaba a Cinthya Abigail, señalada como presunta responsable del multihomicidio, en el cuidado de sus hijos pequeños: los llevaba a la escuela, les compraba comida y la apoyaba en otras tareas cotidianas.

En el cateo se aseguraron varias dosis de marihuana, cartuchos para arma de fuego de diverso calibre y teléfonos celulares de distintas marcas, modelos y colores, también quedaron asegurados dos vehículos.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el inmueble quedó asegurado con resguardo sin que, hasta el momento, se haya dado a conocer la detención de personas en la diligencia.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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