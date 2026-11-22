Un joven de 20 años de edad y una niña de seis años fueron asesinados a disparos al interior de una vivienda ubicada en la colonia El Palmar del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala.

De manera preliminar se sabe que un sujeto armado tocó la ventana del domicilio ubicado sobre la calle Olivo, y posteriormente abrió fuego en contra de los moradores.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas del 20 de noviembre, momentos en que testigos dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 para auxiliar a las víctimas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron al sitio y confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales, en tanto a la menor fue trasladada a la

Clínica San Alejandro, ubicada sobre la Avenida José María Morelos en la zona centro de Calpulalpan.

Desafortunadamente, los médicos reportaron que la infante ya no contaba con signos vitales derivado a la gravedad de dos heridas de bala registradas en el tórax.

El joven de 20 años de edad fue identificado como Uriel 'N' quien de acuerdo a conocidos se dedicaba a lavar coches. En tanto a la identidad de la niña de seis años se mantiene como reservada, sin embargo, se sabe que era la prima del occiso.

La Policía Municipal y Guardia Nacional arribaron a la vivienda de Calpulalpan para acordonar la escena del crimen y más tarde agentes del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) procedieron con las diligencias correspondientes.

Los investigadores realizaron la recolección de elementos balísticos y el levantamiento de cadáver, además, se sabe que el domicilio cuenta con cámaras de seguridad las cuales serán requeridas para determinar como ocurrió el ataque tras una presunta grabación que captó el momento exacto.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala emitió un comunicado en donde confirmó que ya se encuentra investigando el doble homicidio mediante trabajos de campo y gabinete, con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar ante la autoridad judicial a quien o quienes resulten responsables.

Con información de N+

MCS