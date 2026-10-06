Seguridad

Roban Dinero en Efectivo y Papelería de Notaría Pública en Santa Catarina, NL

Sujetos que portaban un pasamontañas ingresaron al despacho para cometer el atraco y después darse a la fuga en la avenida Manuel Ordóñez

Robo a notaría pública en Santa CatarinaEl despacho fue acordonado para las investigaciones. Foto: N+

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