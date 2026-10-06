Roban Dinero en Efectivo y Papelería de Notaría Pública en Santa Catarina, NL

Autoridades de seguridad se movilizaron por el reporte de un robo y destrozos a una notaría pública ubicada sobre la avenida Manuel Ordóñez, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Fueron los trabajadores del despacho 156, al interior del edificio denominado Torre Caliza, se percataron del hecho y llamaron al número de emergencias 911 para dar aviso sobre el atraco y daños al lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el guardia de seguridad presuntamente escuchó un estruendo durante la madrugada y la revisar las cámaras de seguridad observó a dos personas de complexión delgada, con pasamontañas; una de ellas vestía una chamarra de color gris.

Presuntamente, ingresaron al local y al activarse la alarma salieron corriendo para abordar un vehículo color gris. Tras hacer una revisión del sitio, el guardia y los trabajadores detectaron que los sujetos encapuchados se robaron al menos 30 mil pesos que había en la caja chica, así como diversa papelería.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al sitio para iniciar con las indagatorias correspondientes.

Un par de días atrás, en esa misma avenida, una tienda de electrónicos también fue víctima de un robo por parte de un grupo de sujetos desconocidos; el negocio que estaba a punto de ser inaugurado.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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