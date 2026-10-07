Denuncian Basurero Clandestino en Obra Abandonada en Mexicali, Baja California

A un año de que el Ayuntamiento de Mexicali suspendieran los trabajos de rehabilitación en la avenida Monserrath por un conflicto legal, vecinos denuncian que la zona se ha convertido en basurero clandestino

Residentes de la zona denunciaron que diariamente se acumulan toneladas de desechos domésticos, escombro y muebles viejos arrojados por personas ajenas a la comunidad.

Los vecinos reiteraron que han llamado al número de emergencias para reportar a las personas que arrojan basura, sin embargo, no ha existido un respaldo por parte de la Policía Ecológica de la Policía Municipal, cuyos agentes no han acudido para resguardar el área.

JMR