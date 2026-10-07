Sociedad

Denuncian Basurero Clandestino en Obra Abandonada en Mexicali, Baja California

La rehabilitación en la avenida Monserrath cumple un año suspendida, situación que fue aprovechada para arrojar desechos en la vialidad

Basurero clandestino en la avenida Monserrath de MexicaliBasurero clandestino en la avenida Monserrath de Mexicali

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Denuncian Basurero Clandestino en Obra Abandonada en Mexicali, Baja California | N+