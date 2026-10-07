Sociedad

Activista Pide Seguimiento por la Muerte de Moana, Delfín del Delfinario Sonora

Carolina Araiza señaló que deben conocerse los estudios biológicos y sanitarios, además de las condiciones que tenía el ejemplar antes de fallecer

Activista Pide Seguimiento por la Muerte de Moana, Delfín del Delfinario SonoraActivista Pide Seguimiento por la Muerte de Moana, Delfín del Delfinario Sonora. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La activista Carolina Araiza exige respuestas tras la muerte de Moana en Guaymas. ¿Qué condiciones tenía el delfín? La Ley General de Vida Silvestre podría tener la clave.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+