Activista Pide Seguimiento por la Muerte de Moana, Delfín del Delfinario Sonora

Tras confirmarse la muerte de Moana, en el Delfinario Sonora de Guaymas, Carolina Araiza, vocera de la Coalición Animalista del estado, manifestó la importancia de dar seguimiento al caso y conocer los resultados de las posibles causas del fallecimiento del animal.

Ante la situación, la activista expresó el interés de contar con información que permita conocer las condiciones de salud de la delfín y el espacio donde vivía, de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre.

“Obviamente a raíz de la reforma que hubo en la Ley General de Vida Silvestre, sí tendrían que haber ellos presentado primero un inventario ante la Semarnat de todos los mamíferos con los que cuenta el Delfinario Sonora, y una vez hecho ese inventario, tenían 180 días para habilitar los corrales marinos”, comentó Araiza.

Al respecto, enfatizó la importancia de avanzar progresivamente hacia un esquema enfocado en la conservación y el bienestar de la fauna marina, por lo que el principal objetivo es colaborar para que el recinto sea para proteger y preservar a las especies.

Finalmente, la activista reiteró su disposición de mantenerse atenta a las actualizaciones que surjan sobre los estudios biológicos y sanitarios, así como de las causas de muerte de Moana.