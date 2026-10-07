Medio Ambiente

Profepa Investiga la Muerte de Delfín 'Moana' en Centro de Conservación de Sonora

La procuraduría realizó una visita al delfinario donde murió el delfín nariz de botella de 8 años de edad

El delfín hembra 'Moana' perdió la vida en el Delfinario SonoraFoto: Delfinario Sonora
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