Profepa Investiga la Muerte de Delfín 'Moana' en Centro de Conservación de Sonora

Moana era hija de los delfines Mauricio y Tana, y vivía en el centro de conservación ubicado en el municipio de Guaymas, Sonora. Según los primeros reportes, el ejemplar de la especie nariz de botella (Tursiops truncatus), una de las más conocidas por su característica “sonrisa” formada por la curvatura de la comisura de su boca, murió el pasado jueves 1 de octubre alrededor de las 8:40 horas.

La muerte del delfín juvenil, de aproximadamente 8 años de edad, ocurrió en el Delfinario Sonora, por lo que mantiene en alerta a las organizaciones animalistas. Su deceso es investigado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El organismo confirmó que realizó una visita de verificación al recinto los días 5 y 6 de octubre con la finalidad de “solicitar la información documental” para conocer lo que ocurrió con el ejemplar.

“Se solicitaron los resultados de la necropsia realizada al ejemplar, para determinar la causa de muerte, así como los estudios complementarios de laboratorio y las bitácoras de trabajo, alimentación, comportamiento, veterinarias y de calidad del agua de los últimos 135 días”, puntualizó en un comunicado.

Además, mostró algunas fotografías de las labores de inspección en el predio dirigido por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) y aseguró que “informará oportunamente los resultados”, no obstante, no compartió alguna fecha tentativa en la que se podría dar a conocer la información.

Un día después de la muerte del delfín Moana, el Delfinario de Sonora publicó un aviso en sus redes sociales en el que informó que durante el fin de semana estaría cerrado "debido a trabajos de mantenimiento y adecuación de sus instalaciones".

"Agradecemos su comprensión y ofrecemos una disculpa por las molestias que esto pudiera ocasionar", explicaron en sus redes sociales.

Hasta el momento, el CEDES no ha informado los detalles de lo que ocurrió con “Moana”, así como el estado de salud actual del resto de ejemplares que viven en cautiverio en el delfinario que fue inaugurado el 11 de octubre del 2006. Este espacio abrió para brindar terapias asistidas con delfines a niños con discapacidad. Mientras que los fines de semana se hacían recorridos educativos e interacciones con delfines para el público en general.

En tanto, las organizaciones de defensa animal agrupadas en la Coalición Animalista del Estado de Sonora aseguran que desde que abrió el lugar se han registrado decesos de otros delfines: Gabriel, Gabuto, Lewis, Chirris, Ninfa, Europa, Ariadna y Rishio, por lo que es urgente que se esclarezcan los casos y se impida que estos animales vivan “atrapados” en este lugar.

“La muerte de Moana se suma a los antecedentes de otros ocho animales fallecidos en este lugar. Exigimos esclarecer cada muerte, hacer públicos los expedientes y determinar las responsabilidades correspondientes. Las denuncias ante Profepa y la Fiscalía General de la República ya fueron presentadas, con el acompañamiento de Empty the Tanks”, informaron en sus redes sociales.

EPP