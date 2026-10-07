Seguridad

Fueron Localizados Más de 30 Restos Óseos en Osamenta en Piedras Negras, Coahuila

Un antropólogo forense realizará los estudios para establecer las características de los huesos

Fueron Localizados Más de 30 Restos Óseos en Osamenta en Piedras Negras, CoahuilaAutoridades continúan las investigaciones tras el hallazgo de una osamenta en un predio. Foto: N+

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