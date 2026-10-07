Fueron Localizados Más de 30 Restos Óseos en Osamenta en Piedras Negras, Coahuila

La Fiscalía General del Estado continúa con las diligencias tras la localización de una osamenta en un predio baldío de la colonia Buena Vista, en Piedras Negras, donde también fueron encontrados más de 30 restos óseos.

Durante el fin de semana se realizó el hallazgo del cráneo y los restos óseos en el terreno, por lo que elementos de la Fiscalía y personal especializado acudieron al lugar para llevar a cabo las primeras investigaciones y recabar indicios que permitan establecer el origen de los restos.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, además del cráneo, fueron localizados más de 30 restos óseos, los cuales serán sometidos a distintos estudios periciales.

Como parte de las diligencias, un antropólogo forense realizará los análisis correspondientes para establecer las características de los restos y obtener información que permita avanzar en su posible identificación.

Las autoridades indicaron que los estudios periciales serán fundamentales para determinar datos como las características de la persona a la que pertenecieron los restos y, en su caso, establecer su identidad mediante los procedimientos científicos correspondientes.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que los restos fueron localizados y determinar si existe algún reporte de persona desaparecida que pueda estar relacionado con el hallazgo.