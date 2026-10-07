Accidentes

Choque entre Dos Tráilers Termina en Incendio en Carretera Mexicali–Tijuana

Dos choferes perdieron la vida tras colisionar de frente en dos tractocamiones a la altura del kilómetro 30

Chocan tráileres de frente en el kilómetro 30 de la Mexicali-TijuanaChocan tráileres de frente en el kilómetro 30 de la Mexicali-Tijuana | Foto: N+

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