Choque entre Dos Tráilers Termina en Incendio en Carretera Mexicali–Tijuana

Una aparatosa colisión entre dos tráileres de carga pesada, dejó como resultado el fallecimiento de dos operadores, sobre la carretera Mexicali-Tijuana, a la altura del kilómetro 30.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el siniestro ocurrió la tarde de este martes 6 de octubre, cuando una de las unidades se salió del camino y, tras perder el control, impactó de frente contra el otro camión que transitaba en sentido opuesto.

Tras el choque, uno de los choferes salió proyectado y fue localizado sin vida sobre el bulevar, mientras que el segundo conductor murió atrapado en el interior de la cabina de una de las unidades, la cual terminó incendiada.

Cuerpos de emergencia y Bomberos atendiendo el choque entre dos tráileres en la Mexicali-Tijuana | Foto: N+

Al lugar de los hechos acudieron de inmediato elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal del Cuerpo de Bomberos, quienes sofocaron el incendio y acordonaron la escena.

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. La circulación vial permanece parcialmente restringida en el tramo carretero, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones.

JMR