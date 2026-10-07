Narcotráfico

Detienen a Sujeto con 40 Dosis de Metanfetamina en la Sierra Norte de Puebla

Juan 'N' fue arrestado en la colonia Tuxpillo del municipio poblano de Huauchinango en posesión de la droga, un arma de fuego y dos cartuchos

Sentenciado Juan N 40 Dosis Droga Metanfetamina Colonia Tuxpillo Huauchinango PueblaJuan 'N' fue arrestado en la colonia Tuxpillo del municipio de Huauchinango. Foto: X @FGR_Pue

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Condena de 4 años para Juan 'N' en Huauchinango: detenido con 40 dosis de metanfetamina y un arma. La FGR presenta pruebas contundentes. Descubre el proceso judicial.

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