Detienen a Sujeto con 40 Dosis de Metanfetamina en la Sierra Norte de Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó ante la autoridad judicial la responsabilidad penal de Juan ‘N’ en la comisión de los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de suministro de clorhidrato de metanfetamina, y portación de arma de fuego sin licencia.

De acuerdo con la dependencia, el imputado recibió una condena de cuatro años de prisión y el pago de una multa derivado de un procedimiento legal abreviado llevado a cabo en la entidad poblana.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado inició la investigación contra Juan ‘N’, detenido por elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, durante acciones de seguridad y vigilancia en la colonia Tuxpillo.

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Durante la inspección se le aseguraron 40 bolsas que contenían 37 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, un arma de fuego y dos cartuchos útiles al calibre.

Los indicios, junto con Juan "N" fueron puestos a disposición de la agente del Ministerio Público de la Federación, quien recabó y aportó los medios de prueba necesarios y obtuvo del juez federal, sentencia de cuatro años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 120 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), por un monto de 14 mil 77 pesos con 20 centavos.

Con información de N+

GMAZ