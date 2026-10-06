Detienen a Sujeto con Más de 50 Kilos de Marihuana en Central Camionera de Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria contra Miguel ‘N’, detenido en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) cuando transportaba cinco paquetes que contenían, en total, 50 kilos 980 gramos de cannabis sativa l., en el interior de sus maletas.

Elementos de la Policía Municipal de Puebla, adscritos al Grupo Especial Canino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron el hallazgo, realizado en el área de guarda equipaje.

Tras el reporte pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, a Miguel ‘N’ y la droga asegurada, iniciando un proceso legal abreviado.

De la secuela procesal y una vez expuestos los elementos de prueba contundentes, el agente del Ministerio Público de la Federación a cargo de la investigación obtuvo sentencia de cuatro años de prisión.

Además, Miguel ‘N’ tendrá que pagar una multa de 80 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a ocho mil 685 pesos con 60 centavos, por la comisión de un delito contra la salud.

Con información de N+

GMAZ