Narcotráfico

Detienen a Sujeto con Más de 50 Kilos de Marihuana en Central Camionera de Puebla

Miguel 'N' transportaba la droga en cinco paquetes metidos dentro de una maleta, siendo descubierto en una inspección por el Grupo Especial Canino

Sentenciado Miguel N Detenido 50 Kilogramos Marihuana Central Autobuses CAPU PueblaMiguel 'N' transportaba la droga en una maleta. Foto: X @FGR_Pue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubren a Miguel 'N' con 50 kilos de marihuana en su maleta en Puebla. Fue sentenciado a 4 años de prisión. Conoce cómo el Grupo Especial Canino logró este hallazgo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+