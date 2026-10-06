Accidentes

Mueren Dos Adolescentes en Choque de Motos y Camioneta en Los Algodones, Mexicali

Familiares reclaman esclarecimiento, residentes señalan una posible huida hacia territorio estadounidense

Mueren Dos Adolescentes en Choque de Motos y Camioneta en Los Algodones, MexicaliMueren Dos Adolescentes en Choque de Motos y Camioneta en Los Algodones, Mexicali | Foto: Bomberos de Mexicali

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