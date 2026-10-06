Mueren Dos Adolescentes en Choque de Motos y Camioneta en Los Algodones, Mexicali

Omar, de 15 años, y Abraham, de 16, murieron tras un accidente registrado en la carretera Estatal número 8, en Los Algodones, donde estuvieron involucradas tres motocicletas y una camioneta.

El percance provocó también lesiones a otros jóvenes, mientras que las familias de los dos adolescentes fallecidos exigieron justicia y el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

De acuerdo con la información proporcionada, el conductor de la camioneta habría abandonado el lugar después del accidente. Residentes de la comunidad señalaron que el presunto responsable habría escapado hacia Estados Unidos, aunque esta versión aún deberá ser confirmada por las autoridades.

Las familias de Omar y Abraham solicitaron que se determine la responsabilidad correspondiente por el accidente y que el caso no quede impune.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece si existe alguna persona detenida por estos hechos ni confirma oficialmente el paradero del conductor de la camioneta.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias de la colisión y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Información Miguel Galindo

APG