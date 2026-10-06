Sociedad

Reportan Falta de Agua en Varias Colonia de Tijuana por Calor y Fallas Eléctricas

La CESPT estima distintos tiempos para restablecer el suministro en sectores afectados

CESPTFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+