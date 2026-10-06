Reportan Falta de Agua en Varias Colonia de Tijuana por Calor y Fallas Eléctricas
La CESPT estima distintos tiempos para restablecer el suministro en sectores afectados
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La CESPT estima distintos tiempos para restablecer el suministro en sectores afectados
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La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que diversas zonas de Tijuana presentan falta de agua e intermitencias en el servicio debido a temperaturas y fallas de energía eléctrica.
En Playas de Tijuana, el organismo estima un periodo de 24 horas para recuperar los niveles del servicio. Entre las zonas consideradas se encuentran Cárdenas Sección 1, Coronado Residencial, La Cúspide, Playas de Tijuana Sección Coronado, Playas de Tijuana Sección Riveras, Playas Sección Costa Azul, Costa de Oro, Costa Hermosa, Diamante, Dorado, Jardines, Jardines del Sol, Monumental, Puesta del Sol, Terrazas de Mendoza, Triángulo de Oro, Vista Hermosa y Vista del Mar.
En el sector El Niño-Maclovio-Valle Redondo, la recuperación dependerá de contar con el voltaje necesario para operar los equipos. Las zonas contempladas son Ajolot, El Carmen, El Laurel, El Niño, El Niño Ampliación, Fuentes del Valle, Licenciado Javier Rojo Gómez, Lomas del Valle, Lomas del Valle Amistad, Lomas del Valle Norte, Margarita Residencial, Parajes del Valle, Piso de Piedra, Rancho de Huichipa, Rancho Santa Fe, Rojo Gómez L-1, Rojo Gómez L-2, Terrazas del Valle, Terrazas La Morita, Unión Antorchista, Valle del Sol, Valle Redondo, Vías de Monterrey L-1, Vías de Monterrey L-2, Vías de Monterrey L-3 y Vista del Valle.
Para el Acueducto Presa Rodríguez-Tanque Morelos, CESPT estima una duración de 12 horas para los trabajos relacionados con la recuperación del servicio.
Entre las colonias consideradas en este sector se encuentran 20 de Noviembre, Agua Caliente, Agua Caliente Sección Pinos, Alcalá, Alicia Carrillo, América, Anáhuac, Angélica, Angélica Parcela 213, Ángeles, Arboledas La Mesa, Aviación, Calete, Camichín, Castillo, Catawiña, Cecenia, Centro, Chapultepec California, Chapultepec Doctores, Chihuahua La Mesa, Constitución de 1917, Contreras, Corona del Rosal, Cortez La Mesa, Coto I, Cubillas, Cubillas Sur, Dádiva, Dimenstein, Electricistas, Electricistas 3, Escondida, Escondida La Mesa, Españoles, Este, Gabilondo, Gerónimo Meza, Guillén, Hipódromo 2, Hipódromo 5, Huertas 4, Huertas 5, Jerónimo, José del Alto, José del Río, José Sandoval, La Mesa, La Villa, Leos Montoya, Lilas, López, López Lucio, Luz Juárez, Magana, Marrón, Montebello, Moreno, Neidhart, Niños Héroes, Norte, Olivos y Pedregal.
También se incluyen Quinta Alta, Rancho El Grande, Real del Monte, Revolución, Reynoso, Reynoso 2, Rincón Colonial, Río Tijuana Poniente, Sandoval, Santa Anita, Santa Cecilia, Santa Cruz, Santa Rosa La Mesa, Santos, Sonorita, Sonora, Volcanes y Zona Urbana Río Tijuana.
CESPT señaló que continúa monitoreando las condiciones de operación y trabajando en la recuperación gradual del suministro en las zonas involucradas.
APG