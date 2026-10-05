Sociedad

Reporta Falta de Agua e Intermitencias en Distintas Colonias de Tijuana; Lista Completa

Villa Fontana, Villa Real, Villa del Sol, Rancho Durazno, Obrera Tercera Sección y Paseos del Pacífico figuran entre los sectores afectados

Llevan Agua Gratis a Colonias Afectadas por la Falla en El CarrizoFoto: CESPT
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