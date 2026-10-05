Reporta Falta de Agua e Intermitencias en Distintas Colonias de Tijuana; Lista Completa

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó sobre zonas que presentan falta de agua e intermitencias en el servicio debido a fallas de energía eléctrica, por lo que continúa con el monitoreo de las condiciones de operación y los trabajos para recuperar de manera gradual el suministro.

Entre las áreas señaladas como zonas en recuperación se encuentran Villa Fontana, en sus secciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XVI; Villa Real, con las secciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI y XVI; así como Villa del Sol, en las secciones I, II, III, V y X.

También presentan afectaciones Rancho Durazno, Obrera Tercera Sección y Paseos del Pacífico.

El organismo informó además que existen sectores donde el suministro puede presentar intermitencias o falta de agua debido al bajo nivel del tanque Cerro Colorado. En esta condición se encuentran Bugambilias, Estadio, Hacienda del Colorado, José López Portillo, Las Américas, Mariano Matamoros, Mariano Matamoros Centro, Mariano Matamoros Norte, Mariano Matamoros Sur, Mirador Capistrano, Tierra y Libertad, El Pípila, Cerro Colorado, Héroes de la Independencia, Azteca, Horóscopo y Cañón de la Raza.

Asimismo, el bajo nivel del tanque Otay genera afectaciones en Las Torres, Magisterial y Otay Magisterial, Rancho Escondido, Nido de las Águilas, Rinconada y Rinconada II, Pegaso y Pegaso I, Rancho Ontiveros, Margarita Morán, 10 de Mayo, Granjas Familiares Unidas, Insurgentes, Santa Anita y Praderas de la Mesa.

En tanto, el bajo nivel del tanque 4½ mantiene afectaciones en Francisco Villa, parte alta; Hidalgo, parte alta, y colonia México.

La CESPT señaló que continúa monitoreando las condiciones de operación y trabajando en la recuperación gradual del suministro en los sectores involucrados.

APG