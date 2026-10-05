Despiden al Buque Escuela Cuauhtémoc Tras Recibir a 50 Mil Personas en San Diego

Entre música de mariachi y gritos de “¡Viva México!”, fue despedido este lunes el Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México, tras permanecer cuatro días en el puerto de San Diego, California.

Durante su estancia, cerca de 50 mil personas acudieron a conocer la embarcación y recorrer sus instalaciones.

El buque zarpó este lunes de San Diego para continuar su travesía con destino al puerto de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la estimación proporcionada, la embarcación estaría llegando a su destino final el próximo 15 de octubre, con lo que concluirá su recorrido tras su visita al puerto de San Diego.

Información Carolina Vázquez

APG