Sociedad

Despiden al Buque Escuela Cuauhtémoc Tras Recibir a 50 Mil Personas en San Diego

La embarcación de la Armada de México zarpó rumbo a Acapulco, donde prevé llegar el 15 de octubre

Despiden al Buque Escuela Cuauhtémoc Tras Recibir a 50 Mil Personas en San DiegoDespiden al Buque Escuela Cuauhtémoc Tras Recibir a 50 Mil Personas en San Diego | Foto: N+

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