Choca Unidad de Transporte Público y Dos Camionetas en Carretera Puebla-Tehuacán

Un aparatoso accidente se registró entre una unidad del transporte público de la Ruta 28 y dos camionetas sobre la carretera Puebla-Tehuacán a la altura de la capital poblana.

Elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal acudieron al lugar de los hechos para atender a un total de 16 personas lesionadas, de las cuáles cuatro eran menores de edad.

En conjunto con el Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) se instaló una zona de TRIAGE para clasificar y priorizar la atención de las personas lesionadas de manera rápida y ordenada.

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Asimismo personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla acordonó la zona afectada realizando un cierre parcial de circulación en lo que se realiza el retiro de las unidades.

Cabe destacar que Protección Civil Estatal llegó al lugar del siniestro para apoyar tanto en la atención de personas lesionadas como en el retiro de los vehículos.

En otro accidente, una unidad de transporte público chocó con un vehículo a la altura del entronque de San Felipe Hueyotlipan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

Choque de unidad de transporte público con vehículo en San Felipe Hueyotlipan. Foto: Alberto Tejeda

De acuerdo con los primeros reportes, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el percance vehicular está afectando la circulación de esta vialidad que se encuentra a la entrada de la capital poblana.

Con información de N+

GMAZ