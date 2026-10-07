Accidentes

Choca Unidad de Transporte Público y Dos Camionetas en Carretera Puebla-Tehuacán

De acuerdo con las autoridades, este accidente a la altura del Boulevard 18 de Noviembre dejó 16 personas lesionadas, siendo cuatro menores de edad

Accidente Choque Transporte Público Dos Camionetas 16 Lesionados Carretera Puebla TehuacánEl accidente dejó como saldo 16 personas lesionadas. Foto: X @SSC_Pue

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Un choque en la carretera Puebla-Tehuacán involucra a transporte público y camionetas, resultando en 16 lesionados. Autoridades trabajan en el lugar. Detalles aquí.

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