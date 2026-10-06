Accidente entre Pipa y Automóvil Deja un Joven Muerto en la Autopista Siglo XXI

Un joven de 20 años, originario de Cuautlancingo, perdió la vida tras un fuerte accidente registrado a la altura del kilómetro 6 de la Autopista Siglo XXI con dirección a Atlixco cerca de Metepec.

La víctima fue identificada como Ángel, quien viajaba en un vehículo deportivo que terminó impactado por un camión de carga tipo pipa.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad pesada habría perdido el control, presuntamente tras quedarse dormido al volante, salió de la carretera y terminó chocando contra el automóvil.

Luego de la colisión, parte de ambas unidades quedaron fuera de la carpeta asfáltica, por lo que testigos dieron aviso al 9-1-1.

Cuerpos de emergencia acudieron al sitio; sin embargo, al valorar a Ángel confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El conductor del camión habría abandonado el lugar después del accidente, por lo que las autoridades realizan las investigaciones para ubicarlo y determinar su responsabilidad.

Familiares del joven llegaron al sitio, mientras elementos de la Policía Estatal de Proximidad y Caminos resguardaron la zona y realizaron labores de abanderamiento.

Cabe destacar que la Autopista Siglo XXI ha sido protagonista de diversos accidentes por lo que las autoridades exhortan a los conductores a respetar los límites de velocidad y manejar con precaución.

EL pasado 4 de octubre una mujer perdió la vida luego de sufrir un choque contra la barra de contención metálica de dicha vialidad a la altura del municipio de Atlixco.

La víctima fue identificada como Jacoba de 46 años de edad originaria de Santa María Malacatepec, perteneciente a Ocoyucan.

De manera preliminar se dio a conocer que el conductor perdió el control de la unidad a la altura del kilómetro 9+360, en ese momento salió del camino y terminó impactando con su costado derecho la unidad contra la barrera metálica.

La mujer que viajaba como copiloto no logró sobrevivir, mientras que la persona que iba al volante se dio a la fuga antes de que el cuerpo de emergencias arribara.

Con información de N+

MCS