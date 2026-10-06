Accidentes

Accidente entre Pipa y Automóvil Deja un Joven Muerto en la Autopista Siglo XXI

Ángel de 20 años de edad perdió la vida tras un choque en el tramo entre Atlixco y Metepec, cuerpos de emergencias arribaron al sitio

Accidente en la autopista Siglo XXI deja un muerto.Accidente en la autopista Siglo XXI con dirección a Atlixco. Foto: Facebook Boosther Roga

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Un joven de 20 años pierde la vida en un choque en la Autopista Siglo XXI. El conductor del tráiler tipo pipa huyó. Las autoridades buscan justicia.

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