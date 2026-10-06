Muere Hombre tas Volcadura de Camioneta en Carretera de Huamantla, Tlaxcala

Un hombre perdió la vida tras la volcadura de una camioneta en el municipio de Huamantla, Tlaxcala.

El accidente ocurrió sobre la carretera Mena-Ciudad Industrial, después de la entrada a Terrenate, a la altura de la colonia El Carmen Xalpatlahuaya.

Tras reporte al 911, cuerpos de emergencia acudieron al sitio, donde localizaron una camioneta blanca volcada y al conductor tendido sobre la carretera.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana, delegación Huamantla, valoraron al hombre, de entre 30 y 40 años de edad; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue resguardada en espera de personal del Instituto de Ciencias Forenses y de la policía de investigación, encargados del levantamiento del cuerpo y de las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente.

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Con información de N+

MCS