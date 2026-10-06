Accidentes

Muere Hombre tas Volcadura de Camioneta en Carretera de Huamantla, Tlaxcala

El masculino terminó tendido en la vialidad que conecta a Mena con Ciudad Industrial a la altura de la colonia El Carmen Xalpatlahuaya

Volcadura de camioneta deja a un hombre muerto en Tlaxcala.Accidente cobra la vida de un hombre en Huamantla. Foto: Facebook Cuarto de Guerra Tlaxcala

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Un hombre pierde la vida en Huamantla tras volcadura de camioneta. Cuerpos de emergencias se movilizaron a la carretera Mena-Ciudad Industrial.

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