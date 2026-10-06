Conductor en Presunto Estado de Ebriedad Protagoniza Accidente en Puebla

Una camioneta blanca terminó impactada contra varios objetos fijos en la 31 oriente y Boulevard 5 de mayo de la ciudad de Puebla, tras perder el control, el vehículo quedó detenido afuera de una farmacia.

Testigos señalaron que el conductor presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol, sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes confirmen tal suposición.

El accidente generó la movilización de elementos de seguridad; peritos y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron el deslinde. El automovilista fue trasladado al juzgado calificador y solo se reportaron daños materiales.

Por otro lado, un automóvil quedó completamente destrozado tras chocar contra el muro metálico de contención del distribuidor vial Juárez-Serdán, a la altura de la calle Acatzingo, en la ciudad de Puebla.

El accidente ocurrió cuando la unidad circulaba con sentido hacia la 10 Poniente, a llegar al punto donde la vialidad se divide entre la Calzada inferior y la superior, a inmediaciones de la colonia La Paz, el conductor no tomó a tiempo el carril de circulación correspondiente.

Debido a esto, el vehículo avanzó durante varios metros sobre la línea divisoria hasta impactar de frente y a alta velocidad contra la estructura metálica.

La fuerza del choque provocó la destrucción total de la parte frontal del auto, el cual quedó varado a mitad del camino, obstruyendo por completo el flujo vehicular en la zona.

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Al sitio acudieron elementos policiales para abandonar el área y efectuar el peritaje correspondiente, dando inicio a las diligencias legales para exigir el pago por los daños ocasionados al mobiliario urbano y aplicar las sanciones de ley al conductor. Minutos más tarde, fue necesaria la intervención de una grúa para enganchar el vehículo siniestrado, subirlo a la plataforma y retirarlo del lugar para liberar la vialidad.

Este percance se suma a una serie de choques similares que se registran de manera recurrente en ese punto. Automovilistas y vecinos señalan que la zona carece de señalización adecuada que advierta a tiempo sobre la división de la calzada, lo que impide a los conductores incorporarse con anticipación al carril correcto.

Con información de N+

MCS