Accidentes

Conductor en Presunto Estado de Ebriedad Protagoniza Accidente en Puebla

Una camioneta blanca chocó contra varios objetos fijos en el cruce de la 31 Oriente y el Boulevard 5 de Mayo, policías se movilizaron al sitio

Accidente moviliza a elementos de emergencias en el Bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente.Accidente moviliza a elementos de emergencias en la ciudad de Puebla. Foto: Alberto Tejeda

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Conductor presuntamente ebrio protagoniza choque en Puebla, dejando daños materiales. La policía investiga el incidente en 31 Oriente y Boulevard 5 de Mayo.

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