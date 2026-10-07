Economía

Ensenada Frena Contratos con Proveedores y Empresas Señaladas por Estados Unidos

El Gobierno Municipal iniciará una revisión del padrón de distribuidore para evitar que participen a través de otras razones sociales

Casa Municipal de Ensenada, sede del Ayuntamiento y dependencias de gobiernoCasa Municipal de Ensenada, sede del Ayuntamiento y dependencias de gobierno | Foto: N+

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