Ensenada Frena Contratos con Proveedores y Empresas Señaladas por Estados Unidos
El Gobierno Municipal iniciará una revisión del padrón de distribuidore para evitar que participen a través de otras razones sociales
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El Gobierno Municipal iniciará una revisión del padrón de distribuidore para evitar que participen a través de otras razones sociales
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El Ayuntamiento de Ensenada protegerá sus procesos de contratación al anunciar que ya no contratará a empresas recientemente señaladas por autoridades de Estados Unidos, ni a socios, accionistas o beneficiarios finales vinculados con dichas compañías.
Las autoridades municipales informaron que el plan de contención contempla una revisión exhaustiva del padrón municipal de proveedores, con el objetivo de detectar y frenar cualquier intento de participación de prestadores de servicios que pretendan operar mediante la creación de nuevas razones sociales o prestanombres.
Respecto a las pasadas festividades del Carnaval de Ensenada, el Gobierno Municipal aclaró que las empresas contratadas firmaron y declararon bajo protesta de decir verdad que los fondos y recursos financieros utilizados para la prestación de sus servicios eran de procedencia totalmente lícita.
JMR