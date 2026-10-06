Economía

Peso Mexicano Recupera Terreno y Vuelve a Cotizar por Debajo de las 18 Unidades por Dólar

La Bolsa Mexicana de Valores hiló su tercera jornada de ganancias en línea con sus pares de Wall Street

Dólares estadounidenses. Foto: N+Dólares estadounidenses. Foto: N+

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