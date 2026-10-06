Peso Mexicano Recupera Terreno y Vuelve a Cotizar por Debajo de las 18 Unidades por Dólar

El peso se apreció este martes por tercera jornada consecutiva, impulsado por un declive global del dólar, mientras los inversionistas esperan las minutas de las reuniones más recientes de la Reserva Federal (Fed) y el Banco de México (Banxico), en busca de nuevas señales sobre las tasas de interés.

La moneda local cotizaba en 17.96 por dólar hacia el final de los negocios, con una apreciación del 0.60%, recuperando el umbral de 18 unidades luego de varias semanas de un rápido deterioro que la llevó a tocar el jueves las 18.43 unidades, su nivel más débil desde noviembre de 2025.

La divisa ha estado bajo presión por preocupaciones de que un mayor endurecimiento monetario en Estados Unidos reduzca el diferencial frente a los rendimientos en México, restando atractivo a las operaciones de carry trade, que durante años han respaldado a los activos locales.

Sin embargo, datos del mercado laboral estadounidense divulgados el viernes llevaron a los operadores a moderar sus expectativas de un alza de tasas de la Fed en su próxima decisión del 28 de octubre. Aun así, el mercado sigue anticipando un aumento en diciembre.

Las minutas de la Fed, que se conocerán el miércoles, y las del Banxico, el jueves, serán seguidas de cerca para evaluar las perspectivas monetarias.

Los mercados también están atentos a la situación en Medio Oriente y noticias sobre la revisión del T-MEC, así como de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, factores que podrían añadir agitación a la moneda.

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también hiló su tercera jornada de ganancias, en un mercado que comenzó a dirigir la mirada a la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre. El índice S&P/BMV IPC subió un 0.52% a 65 mil 312.46 puntos.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron un desempeño mixto en la subasta semanal de valores gubernamentales, en medio de la cautela por las perspectivas de tasas.

El rendimiento del Cete de referencia a 28 días fue colocado en un 6.09%, ocho puntos básicos por encima de su remate previo, mientras que el del plazo más largo, a 721 días, bajó tres puntos básicos, a un 7.98%.

AMP