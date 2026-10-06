Acciones en Wall Street se Disparan: S&P 500 y Nasdaq Alcanzan Máximos Récord

Wall Street cerró al alza este martes luego de que los precios del petróleo se estabilizaron y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cedieron, ofreciendo un alivio ante las preocupaciones que habían inquietado a los inversores en las últimas semanas y permitiendo a los mercados centrar su atención en la próxima temporada de resultados del tercer trimestre.

El avance generalizado llevó al S&P 500 y al Nasdaq a alcanzar máximos históricos de cierre.

De acuerdo con datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 46.52 puntos, o un 0.60%, a 7 mil 820.47 unidades; el Nasdaq Composite subió 127.43 puntos, o un 0.46%, a 27 mil 604.74 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 263.67 puntos, o un 0.49%, a 51 mil 531.57 unidades.

Para Oliver Pursche, vicepresidente senior de Wealthspire Advisors en Nueva York, cuando los precios del petróleo se estabilizan o bajan, "eso provoca un descenso de los rendimientos porque disminuye la inquietud por la inflación impulsada por la energía, lo que a su vez ayuda a elevar las acciones".

Además, un informe del Departamento de Comercio reveló que el déficit comercial de Estados Unidos creció un 13.7%, ante un incremento de las importaciones, a un máximo histórico.

En términos mensuales y anuales, las importaciones avanzaron un 4.3% y un 28.4%, respectivamente, reflejando una sólida demanda interna que podría agravar las presiones inflacionarias, sobre todo en medio de restricciones de suministro por el conflicto bélico.

Aun así, los mercados financieros descuentan actualmente una menor probabilidad de que la Reserva Federal aplique una segunda subida consecutiva de las tasas de interés en la reunión de política monetaria de este mes.

La temporada de resultados del tercer trimestre comienza la próxima semana, y se espera que varias firmas financieras de gran relevancia presenten sus informes el próximo martes. Los analistas prevén un crecimiento interanual agregado de los beneficios del S&P 500 del 30.6% para el periodo de julio a septiembre, según datos de LSEG.

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