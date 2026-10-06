Economía

Acciones en Wall Street se Disparan: S&P 500 y Nasdaq Alcanzan Máximos Récord

Mercados comienzan a centrar su atención en la próxima temporada de resultados del tercer trimestre del año

Corredores trabajan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Foto: APCorredores trabajan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Foto: AP
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