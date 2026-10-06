Economía

Sheinbaum Aclara que Actualización de Catastro No Subirá el Predial

La Ley Catastral no considera federalizar lo que es de los municipios, señala la mandataria

Casas en la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A MaderoCasas en la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A Madero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Claudia Sheinbaum aclara: la nueva Ley Catastral no subirá el predial. Municipios recibirán apoyo para modernizar sus catastros sin federalizar recursos. Descubre más sobre esta iniciativa.

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