Sheinbaum Aclara que Actualización de Catastro No Subirá el Predial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó aumento del predial por la iniciativa de la nueva Ley Catastral y explicó que los municipios contarán con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en materia de catastro, indispensable para la regularización territorial.

El 29 de septiembre, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la iniciativa que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que establece las bases, principios, criterios y mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, para fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad, a fin de dar cumplimiento al artículo 73 de la Constitución, fracción XXIX-R.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum señala que las disposiciones de la ley serán aplicables a las autoridades facultadas para realizar funciones catastrales y registrales, así como a aquellas que generen, administren o resguarden información susceptible de vincularse en esas materias.

“La ley es para un esquema de ley general donde todos los municipios puedan avanzar en su catastro, porque es indispensable para la regularización territorial, y los municipios se benefician de ello”, señaló la presidenta Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de hoy.

“No se considera, en ningún momento, federalizar lo que es de los municipios, sino generar una condición jurídica para que todos los municipios puedan actualizar sus catastros, ese es el objetivo”, subrayó Sheinbaum Pardo.

Cuando el dictamen fue aprobado por los diputados en comisiones, el legislador Ricardo Mejía Berdeja mencionó que la expedición de la nueva ley no crea por sí misma un nuevo impuesto ni modifica directamente las tasas del predial.

“Su impacto fiscal deriva de contar con padrones más completos, valores catastrales actualizados, incorporación de predios actualmente no registrados y mejores mecanismos de gestión y pago”, apuntó el diputado.

La eventual aprobación de la ley beneficiará a los municipios al reducir la brecha operativa y proveerlos de herramientas tecnológicas y estandarizar sus procesos sin depender por completo de sus propios recursos presupuestarios, según los legisladores.

Luego de su aprobación en comisiones, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.