Internacional

Trump Responsabiliza al Islam y a la Migración por las Protestas de Estudiantes en Francia

Las movilizaciones comenzaron por reclamos sobre las condiciones de los institutos, la falta de profesores y el deterioro de las instalaciones

Marchas en FranciaEste martes, se lleva a cabo una jornada de movilizaciones en Francia. Foto: AFP

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