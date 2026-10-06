Trump Responsabiliza al Islam y a la Migración por las Protestas de Estudiantes en Francia

Las protestas estudiantiles que se extienden por distintas ciudades de Francia continúan este martes, en una jornada marcada también por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vinculó la movilización con la inmigración y el islam.

A través de su plataforma Truth Social, Trump sostuvo que la situación en Francia responde a una "migración masiva fuera de control" y afirmó que, a su juicio, las protestas no están relacionadas con las escuelas, sino con el islam y la inmigración.

Las movilizaciones fueron convocadas principalmente por estudiantes de secundaria que reclaman mayores recursos para la educación pública, mejores condiciones en los centros escolares y la cobertura de plazas docentes. Las protestas comenzaron en París y posteriormente se extendieron a otras ciudades del país.

Durante las últimas semanas, estudiantes han bloqueado o interrumpido las actividades en cientos de institutos. Aunque numerosas concentraciones han transcurrido de manera pacífica, algunas derivaron en incendios, daños a instalaciones y choques con la Policía antidisturbios. Para este martes se desarrolla una nueva movilización multitudinaria en ciudades como París, Marsella, Lyon y Nantes.

Las autoridades francesas reportaron que más de 200 estudiantes han resultado heridos desde el comienzo de las movilizaciones. Además, más de 6 mil personas han sido detenidas, en su mayoría menores de edad.

Uno de los episodios más graves ocurrió el lunes en Lens, en el norte de Francia, donde un estudiante de 15 años perdió una mano tras la explosión de una granada durante una intervención policial. El caso está bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente.

FBPT