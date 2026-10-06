Sociedad

Canal de la Compañía, al Borde del Colapso: Basura y Lluvias Saturan Drenaje del Valle de México

Entre hundimientos de la ciudad y mala planeación urbana, la red que debería desalojar el agua ya rebasó su ciclo de vida

canal de la compañíaDesagüe del canal de la compañía. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Con tuberías de más de 30 años y lluvias récord, el drenaje del Valle de México está al límite. ¿Qué se necesita para evitar el colapso?

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