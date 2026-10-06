Programas sociales

Estatus de Beca Rita Cetina: ¿Quiénes Son los Beneficiarios que Cobran Pago en Octubre 2026?

Consulta si eres beneficiario de continuidad para saber si recibirás el pago de la Beca Rita Cetina del 5 al 16 de octubre de 2026

Conoce Quiénes Sí Cobran el Pago de la Beca Rita Cetina en Octubre 2026Julio León presentó el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina. Foto: Julio León
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