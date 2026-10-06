Estatus de Beca Rita Cetina: ¿Quiénes Son los Beneficiarios que Cobran Pago en Octubre 2026?

Inició la primera dispersión del ciclo escolar 2026-2027, por lo que es importante que los beneficiarios conozcan su estatus de la Beca Rita Cetina y si están considerados para recibir el pago en el mes de octubre.

Este lunes, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, presentó el calendario de pagos del apoyo para estudiantes de secundaria, el cual va en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta.

Los depósitos de la Beca Rita Cetina se realizarán del 5 al 16 de octubre de 2026, sin embargo existen muchas dudas sobre quiénes son los beneficiarios de continuidad que sí recibirán el apoyo en estas fechas.

¿Quiénes sí cobran pago de Beca Rita Cetina en octubre 2026?

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, explicó que el depósito de este mes se hará solo para beneficiarios de continuidad y pidió a las familias consultar las fechas en las que caerá su pago.

"Si tu familia es beneficiaria de continuidad, consulta la fecha que te corresponde en este primer periodo de pago del ciclo escolar 2026-2027. Recuerda: el depósito se realiza de acuerdo con el orden alfabético de la primera letra del apellido de la persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar", escribió en sus redes sociales.

Estatus Beca Rita Cetina: ¿Quiénes son los beneficiarios de continuidad?

Las familias que recibirán el apoyo de 1,900 pesos son aquellas que tienen a un estudiante de segundo o tercero de secundaria, que se registraron en años pasados y que ya tienen su tarjeta del Bienestar. Además de que ya han recibido depósitos previamente.

En caso de que sean dos alumnos en segundo o tercero de secundaria, la familia beneficiaria recibirá un apoyo de 2,600 pesos bimestrales, ya que por cada estudiante extra se otorgan 700 pesos más.

¿Quiénes no recibirán la Beca Rita Cetina en octubre 2026?

Los estudiantes de secundaria a los que no se les depositará este mes son aquellos que apenas ingresaron a este nivel educativo, es decir que van en primer grado o aquellos que por alguna razón no hicieron su inscripción en años pasados.

Esto debido a que primero deberán realizar el registro de la Beca Rita Cetina de secundaria, el cual abrirá en las próximas semanas, ya que las asambleas informativas ya se están realizando en las escuelas públicas.

Cabe señalar que esto también aplica para los beneficiarios que recibieron la Beca Rita Cetina de primaria y que este ciclo escolar entraron a primero de secundaria, por lo que los padres de familia deben estar pendientes de la convocatoria para hacer la inscripción.

De cualquier forma, los pagos de la Beca Rita Cetina de secundaria son retroactivos, es decir que cuando los nuevos beneficiarios reciban su tarjeta se les hará el pago de todos los bimestres anteriores, y en algunos casos verán un pago doble o triple.

De igual manera, es importante señalar que los beneficiarios que están registrados en la Beca Rita Cetina de primaria no recibirán pago en octubre 2026, ya que esta dispersión solo es del apoyo de secundaria, el cual se paga de forma bimestral.

PPP