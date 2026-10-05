Suspenden Nuevos Registros de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026: ¿Cuándo Vuelve a Abrir?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suspendió los nuevos registros de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026 y este día, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué y cuándo volverá a abrir la plataforma de focalización.

Luego de que se esperaba que el programa para hombres y mujeres de 18 a 29 años abriera inscripciones en octubre de 2026, se dio a conocer que no habrá nuevas incorporaciones a los centros de trabajo.

¿Por qué se suspendieron los registros de Jóvenes Construyendo el Futuro?

En la Mañanera del Pueblo de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el programa de la STPS alcanzó el límite en el padrón de beneficiarios, por lo que ya no se abrirá la plataforma en lo que resta del año.

"De aquí a diciembre ya hay suficientes jóvenes en el programa y de aquí a diciembre no habrá inscripciones", dijo la mandataria en la conferencia de prensa de este 5 de octubre de 2026.

¿Cuándo reabre Jóvenes Construyendo el Futuro?

De igual manera, Sheinbaum Pardo dio a conocer cuándo volverá a abrir la plataforma de focalización para que hombres y mujeres de 18 a 29 años puedan incorporarse a un centro de trabajo y recibir capacitación.

"Inician en enero (2027), no se suspende el programa, se cumplió la meta e iniciamos las inscripciones en enero", explicó la mandataria.

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido para personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, otorgándoles un pago mensual de 9,582.47 pesos y seguro médico del IMSS durante los 12 meses que dura su capacitación en alguna empresa, taller o negocios.

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