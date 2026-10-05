Programas sociales

Suspenden Nuevos Registros de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026: ¿Cuándo Vuelve a Abrir?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué no se abrirá la plataforma de focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro en lo que resta del 2026

Se Suspenden Nuevos Registros de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026La plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro no se abrirá en 2026. Foto: JCF
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