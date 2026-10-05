Cultura

Roban de un Museo de Francia la Cubierta de Bronce que Dalí Diseñó para el Libro del Apocalipsis

La pieza pesa 150 kilos y está decorada con oro, piedras preciosas y conchas marinas

Roban en un Museo de Issoire, Francia, un Libro de Arte con Cubierta Concebida por Salvador DalíEl editor de arte Joseph Forêt impulsó en 1958 este libro. Foto: AFP / Archivo

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