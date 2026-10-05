Roban de un Museo de Francia la Cubierta de Bronce que Dalí Diseñó para el Libro del Apocalipsis

La cubierta de bronce del Libro del Apocalipsis, obra del pintor español Salvador Dalí, fue robada durante la noche del domingo del Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, un museo privado del centro de Francia, informó la Fiscalía de Clermont-Ferrand.

En un comunicado, la Fiscalía describió la pieza como una obra de arte de gran valor y una pieza excepcional y única. Dalí diseñó y esculpió la cubierta en bronce, con incrustaciones de oro, piedras preciosas y conchas marinas. Pesa 150 kilos; el conjunto completo de la obra alcanza los 210.

El editor de arte Joseph Forêt impulsó el libro en 1958. Está inspirado en el texto de San Juan e ilustrado en enormes pergaminos por catorce de los más destacados pintores y escritores del siglo XX, entre ellos Jean Cocteau, Bernard Buffet y Jean Giono.

La cubierta se expuso en cerca de 150 muestras en distintos países entre 1961 y 1972. Después salió de la escena pública, fue almacenada en Suiza y vendida a propietarios japoneses. Cuando estos se disponían a subastarla por partes, la adquirió en 2003 Christian Karoutzos, director de una empresa de restauración de obras de arte en Issoire.

Karoutzos nunca reveló el precio de compra. Declaró entonces a la AFP que, al momento de su creación, el libro había sido valorado en dos millones de francos franceses, equivalentes a unos 305.000 euros actuales (unos 440.000 dólares), lo que lo convertía en el libro más caro del mundo.

La cubierta y varios pergaminos iban a permanecer expuestos durante el otoño boreal en el centro de arte, y el propietario había concedido recientemente varias entrevistas a medios locales sobre la obra.

El alcalde de Issoire, Bertrand Barraud, calificó la pérdida de inestimable. Tras conversar con el propietario, a quien describió como muy abatido, afirmó:

"Es la obra de toda una vida".

Según el alcalde, Karoutzos considera que lo robado es patrimonio de Francia.

Con información de agencias.

CT