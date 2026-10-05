Homicidios

Encuentran a Hombre Asesinado a Golpes Dentro de su Casa en Santa Catarina, NL

La víctima presentaba diversas contusiones en rostro y rigidez cadavérica, por lo que se sospecha que llevaba varios días sin vida

Peritos del ICSP investigan muerte de hombre en Santa CatarinaLa zona fue acordonada por peritos y agentes de investigación. Foto: N+

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