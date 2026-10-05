Encuentran a Hombre Asesinado a Golpes Dentro de su Casa en Santa Catarina, NL

Un hombre fue asesinado a golpes dentro de su casa ubicada en la colonia López Mateos, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Las autoridades ya investigan el homicidio registrado en la vivienda marcada con el número 508.

Fue el reporte de una persona aparentemente inconsciente el que movilizó a las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia hasta el domicilio que se encuentra sobre la calle 14 Poniente. Al arribar al sitio, paramédicos lo valoraron y confirmaron el deceso del hombre.

La víctima era de complexión delgada, tez morena y vestía camisa tipo deportiva blanca con franja negra, short azul y calcetines negros. Su cuerpo fue encontrado recargado sobre un sofá, con diversas contusiones en rostro y rigidez cadavérica, por lo que se sospecha llevaba varios días ya sin vida dentro de su casa.

De manera extraoficial, el hombre fue identificado por su hijo como José Cruz de 42 años de edad. Elementos de la Policía de Santa Catarina, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguraron el área para iniciar con el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes para resolver el caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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