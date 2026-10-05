Homicidios

Condenan a Sujeto que Asesinó a un Hombre tras Pelea Afuera de un Bar en Puebla

Jorge Alberto 'N' fue sentenciado a 13 años en prisión por homicidio simple intencional ocurrido frente a un negocio en la colonia La Paz

Jorge Alberto 'N' sentenciado tras muerte de un hombre en Puebla.Jorge Alberto 'N' sentenciado por homicidio en la capital poblana. Foto: FGE Puebla

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Tras una pelea fuera de un bar en Puebla, Jorge Alberto 'N' recibe 13 años de prisión por homicidio simple intencional.

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