Condenan a Sujeto que Asesinó a un Hombre tras Pelea Afuera de un Bar en Puebla

Jorge Alberto 'N' recibió una sentencia condenatoria por más de 10 años en prisión por el delito de homicidio simple intencional.

Los hechos ocurrieron luego de que la víctima y el imputado sostuvieron una discusión a fuera de un bar ubicado sobre la calle 29 Sur, cerca de la Avenida Juárez en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla.

El enfrentamiento verbal escaló a agresiones físicas, Jorge Alberto 'N' golpeó al otro hombre en el rostro y provocó que cayera hacia atrás. La caída provocó que la víctima se golpeara en la parte de la cabeza, lo que posteriormente le causó la muerte.

Paramédicos arribaron al sitio y más tarde se confirmó que el masculino ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al implicado para posteriormente llevarlo ante la autoridad judicial.

Agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) procedieron al levantamiento del cuerpo y realizaron la necropsia de ley, por lo que se determinó que la causa de muerte fue por una hemorragia subaracnoidea secundaria a traumatismo craneoencefálico.

Los hechos ocurrieron el 4 de marzo de 2024, pero fue hasta este 24 de septiembre de 2026 que se dictó fallo condenatorio en contra de Jorge Alberto 'N', y durante la audiencia de individualización de sanciones celebrada el 1 de octubre, se le impuso una pena de 13 años de prisión, además de amonestación y suspensión de derechos.

Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la reparación del daño deberá hacerse valer en la etapa de ejecución. Asimismo, la audiencia de lectura y explicación de sentencia fue programada para el 8 de octubre de 2026.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) continuará dando seguimiento al proceso hasta el cumplimiento de la resolución judicial.

Con información de N+

MCS