Seguridad

Hallan a Hombre Muerto y con Huellas de Violencia Dentro de Casa en Juárez, NL

La víctima fue encontrada sin vida por su hermano en la colonia Vistas del Río, quien dio aviso a las autoridades de seguridad

Movilización policiaca por hallazgo de hombre muerto en JuárezEl hallazgo del hombre sin vida movilizó a los policías hasta el lugar de los hechos. Foto: N+

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