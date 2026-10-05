Hallan a Hombre Muerto y con Huellas de Violencia Dentro de Casa en Juárez, NL

Un hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia al interior de una casa ubicada en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, Nuevo León. El hallazgo movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad hasta el lugar de los hechos, al norponiente del municipio.

Fue en el cruce de la avenida Vista del Cielo y la calle Vista de la Vereda, en domicilio marcado con el número 875, desde donde una persona llamo solicitando ayuda después de haber encontrado a su hermano sin vida.

La víctima fue identificada como José Jacinto Velazquez de 56 años de edad, quien se encontraba aparentemente inconsciente y con manchas de sangre.

Al llegar al lugar de los hechos, los elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y presentaba heridas punzocortantes en la cabeza, así como diversos golpes.

El hermano señaló que la víctima acostumbraba a dormir en la parte trasera de la casa y en la mañana al despertar y asomarse lo vio herido, por lo cual se acercó y vio que no respondía.

Hasta el lugar de los hechos también llegaron peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para iniciar con el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos, así como la causa de muerte del hombre.

Con información de Pedro Caballero | N+

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