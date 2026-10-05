Seguridad

Detienen a Presunto Ladrón de Negocios en Veracruz-Boca del Río

El hombre es investigado por presuntamente ingresar a locales a robar en la zona conurbada

Detienen a presunto ladrón de comercios. Foto: FiscalíaDetienen a presunto ladrón de comercios. Foto: Fiscalía

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Detenido Jaime de Jesús 'N', presunto ladrón en Boca del Río. Se le acusa de robar en una taquería, estética y comercio de salud.

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