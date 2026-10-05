Detienen a Presunto Ladrón de Negocios en Veracruz-Boca del Río

Jaime de Jesús ’N’, identificado como el presunto responsable de una serie de robos en la conurbación Veracruz - Boca del Río, fue detenido por elementos de la Fiscalía del estado.

Entre los denunciantes que le señalan, se encuentran comercios como una taquería, una estética y un comercio de servicios de salud. Este último ocurrió a finales del mes de septiembre, cuando el sujeto señalado presuntamente ingresó a la fuerza y sustrajo objetos valuados en conjunto en aproximadamente 50 mil pesos.

Serás las autoridades de justicia quienes determinarán su situación jurídica a partir de las denuncias que se interpusieron por los presuntos delitos que se le atribuyen.