Familiares de Hombre Detenido se Manifiestan en Tribunal Federal de Ciudad Juárez

Esta tarde de domingo, familiares de Arturo N. se manifestaron al exterior de los juzgados federales, ubicados sobre la Av. Tecnológico, para exigir justicia luego de su detención por su presunta participación en el secuestro de 11 migrantes en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez.

Los familiares aseguraron que Arturo es inocente; explicaron que el hombre se encontraba realizando trabajos de albañilería en un cuarto aledaño a la vivienda donde fueron localizados los migrantes. Sin embargo, señalaron que también fue detenido por las autoridades.

De acuerdo con los familiares, la audiencia de vinculación fue pospuesta hasta dentro de cinco meses, periodo durante el cual Arturo permanecerá detenido. Ante esta situación, pidieron que se revise su caso y se haga justicia.

Por su parte, de acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Arturo N., de 46 años, fue detenido en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Toro y Privada del Toro, donde fueron localizados 11 migrantes provenientes de México, Guatemala, Honduras y Ecuador.

Según el reporte, los migrantes señalaron a Arturo N. y a Abel N., de 23 años, como presuntos responsables de agredirlos física y psicológicamente, además de exigir dinero a cambio de su liberación.

Durante el operativo, las autoridades también aseguraron un arma de fuego larga abastecida con 22 cartuchos útiles, otra con 18 cartuchos útiles, un cargador doble tipo tambor abastecido con 58 cartuchos útiles, un chaleco con dos placas balísticas y un teléfono celular.