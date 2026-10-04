Seguridad

Familiares de Hombre Detenido se Manifiestan en Tribunal Federal de Ciudad Juárez

Familiares señalan que Arturo N. realizaba trabajos de albañilería en la casa donde fueron localizados 11 migrantes privados de la libertad

Familiares exigen justicia para hombre detenidoFamiliares exigen justicia para hombre detenido. Foto: N+

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Familiares de Arturo N. se manifiestan por su detención en un caso migratorio.

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