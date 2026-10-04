Accidentes

Muere Hombre Tras Derrapar en Motocicleta en Chihuahua

El pavimento mojado ocasionó que el motociclista perdiera el control y saliera proyectado hacia un automóvil

El joven perdió el control de la motocicletaEl joven perdió el control de la motocicleta. Foto: N+

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Motociclista fallece en Chihuahua al derrapar y quedar bajo un automóvil. El pavimento mojado fue el causante.

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