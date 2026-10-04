Muere Hombre Tras Derrapar en Motocicleta en Chihuahua

La tarde de este domingo se reportó la muerte de un motociclista de 28 años tras derrapar sobre la Av. Pacheco, en el cruce con la Av. Juan Pablo II, en la ciudad de Chihuahua, donde terminó debajo de un automóvil.

De acuerdo con el reporte de los inspectores de Movilidad, el conductor de una motoneta verde perdió el control debido al pavimento mojado, lo que provocó que derrapara y saliera proyectado hacia un automóvil sedán color arena que circulaba a un costado.

Tras el impacto, el vehículo pasó por encima del motociclista, quien quedó atrapado debajo de la unidad, sufriendo lesiones de gravedad. Al lugar arribaron paramédicos de URGE, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a sus instalaciones.

El accidente provocó el cierre de dos carriles de la avenida Juan Pablo II, mientras los inspectores de Movilidad realizaban el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias del percance y deslindar responsabilidades.