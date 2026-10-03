Sociedad

Despiden a Joven de 16 Años Localizado Sin Vida en Dique de Ciudad Juárez

Familiares señalaron que Leonardo salió de casa para visitar a su novia, pero nunca regresó a su domicilio

Familiares despiden a LeonardoFamiliares despiden a Leonardo. Foto: N+

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