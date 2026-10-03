Despiden a Joven de 16 Años Localizado Sin Vida en Dique de Ciudad Juárez

La tarde de este viernes, familiares y amigos se reunieron para despedir a Cruz Leonardo, de 16 años, quien perdió la vida el pasado 29 de septiembre tras caer a un dique durante las recientes lluvias en el fraccionamiento Villa Bonita, en Ciudad Juárez.

La velación se realiza en la Funeraria Capillas Todas Las Almas Torres. Para este sábado está programado el servicio religioso a las 10:30 de la mañana en la Parroquia Corpus Christi y, posteriormente, se llevará a cabo su sepultura en el panteón Jardines Eternos. La familia pidió acompañamiento y solidaridad durante este momento.

De acuerdo con familiares, el día de los hechos Leonardo salió de su casa para encontrarse con su novia. Al no regresar, pensaron que se había quedado con ella; sin embargo, al día siguiente intentaron comunicarse con el adolescente, pero no obtuvieron respuesta.

Ante la falta de comunicación, sus familiares contactaron a la novia, quien les informó que Leonardo ya se había retirado. Fue posteriormente cuando Elsa, madre del joven, se enteró a través de redes sociales de que el adolescente había sido localizado sin vida en el dique.

Tras lo ocurrido, la familia hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para reforzar las medidas de seguridad en los vasos de captación, principalmente aquellos que se encuentran cerca de parques, zonas habitacionales y otros espacios públicos.

Entre las medidas que solicitaron se encuentran la instalación de señalamientos y cercas que permitan advertir a la población sobre el riesgo que representan estos espacios, con el objetivo de evitar este tipo de accidentes.